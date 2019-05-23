Тюменские врачи сожгли девушке ногу во время операции по увеличению груди

Жительница Тюмени пострадала во время пластической операции по увеличению груди в ОКБ №1. Молодая женщина очнулась после хирургического вмешательства и обнаружила на левом бедре ожог мягких тканей.

Выяснилось, что в ходе операции медики для остановки кровотечения используют коагулятор, работающий на высокочастотном токе. Перед операцией медики положили аппарат под левое бедро пациентки, но он перегрелся, что привело к сильному ожогу.

Хирург назначил пострадавшей мазь, однако девушке становилось хуже – площадь обожженной кожи увеличивалось, а рана углублялась, вызывая нестерпимые боли.

На 21 день мучений тюменка обратилась в ожоговое отделение этой же больницы. Там ей поставили диагноз: «контактный ожог от электрода, термический ожог левого бедра III «а», «б» степени площадью 20 квадратных сантиметров» и рекомендовали срочную госпитализацию.

Женщине была проведена еще одна операция для уменьшения площади ожога. Рана стала затягиваться, на ее месте остался большой шрам, который, по утверждению специалистов ожогового отделения, не поддается полному выведению и останется на всю жизнь.

В итоге пострадавшая обратилась в суд. Представитель областной клинической больницы №1 заявил, что врач не мог предусмотреть, что прибор, необходимый при проведении маммопластики, оказался некачественным. При этом в больнице не стали оспаривать выводы экспертов.

Сам хирург настаивал в суде на том, что выбрал наиболее щадящую тактику лечения, при котором возможно избежать большого шрама и в дальнейшем провести пластику. По его словам, шрам находится достаточно высоко на бедре и не может быть причиной неудобства в профессиональной и личной жизни.

Врачи сообщили, что направили претензию фирме, которая поставила им некачественный коагулятор. Более прибор не применялся.

«С больницы взыскано 150 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу женщины. Также с лечебного учреждения взыскано еще 75 тысяч рублей штрафа в доход государства и 300 рублей расходов по оплате государственной пошлины», – сообщили в Ленинском районном суде Тюмени.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Тюмень, служба информации

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