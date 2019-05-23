Силовики тюменской матрешки раскрыли доходы. Самый богатый – в Югре

Главные полицейские Тюменской области, ХМАО и ЯНАО раскрыли доходы за 2018 год.

Генерал-майор полиции Василий Романица, с 2011 года возглавляющий УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, по итогам года задекларировал 8,7 млн рублей. Что почти в три раза превышает сумму, заработанную им в 2017 году – без малого 3 млн рублей.

В собственности у начальника УМВД ХМАО земельный участок 990 кв. м, жилой дом 327 квадратов, небольшая квартира – 40 кв. м. Собственной машины югорский полицейский не имеет. Рост доходов силовика, вероятно, объясняется тем, что из списка его недвижимости, задекларированной в 2017 году, исчезла квартира площадью 60 кв. м. Правда, появилось нежилое помещение. У жены Романицы есть нежилое здание площадью 365 кв. м., доход супруги составил 1,5 млн рублей.

Второе место по уровню доходов в тюменской матрешке занял глава ямальского главка – генерал-майор полиции Александр Удовенко, получивший эту должность 2016 году. Он показал доход 3,8 млн рублей, что чуть больше суммы, указанной в декларации за 2017 год (3,4 млн рублей). А вот список недвижимости совсем скромный. В собственности генерала и его супруги земельный участок 713 кв.м. и дом 72 квадрата. Здесь у семьи Удовенко ничего не изменилось с 2017 года. Машины у четы нет, Удовенко ездит на казенном мерседесе 2014 года.

Глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов за 2018 год заработал меньше всех – 1,9 млн рублей (годом ранее – 2,5 млн рублей). У генерал-майора полиции, возглавляющего региональное УМВД с 2014 года, самый большой среди коллег-соседей список недвижимости. В собственности у Алтынова по-прежнему несколько земельных участка – 39, 1500,1200 кв. м. Квартира 114 кв.м. и гараж 32,9 квадратов. Пользуется глава УМВД по Тюменской области казенным автомобилем Toyota Land Cruiser выпуска 2016 года.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 23.05.19

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