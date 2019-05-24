На объездной в Тюмени кладут асфальт в дождь (ВИДЕО)

В Тюмени на объездной дороге кладут асфальт в дождь. Видео прислал в редакцию «Нового Дня» председатель общественной организации «Народный контроль» Александр Шемякин.

На видео заметно, как большое количество дорожной техники занимается укладкой асфальтового покрытия объездной дороги в Тюмени. По словам Шемякина, работы ведутся сегодня, в пятницу, 24 мая, в районе ТЭЦ-2.

При этом в Тюмени сегодня целый день идет дождь. Но видео асфальт вываливают из открытых самосвалов на дорогу, и большие катки разравнивают и уплотняют покрытие во время осадков. Рядом стоят другие не прикрытые от дождя самосвалы с горячей смесью. Над покрытием дороги при этом поднимаются облака пара.

По мнению Шемякина, укладка асфальта в дождь недопустима. По поводу работ, которым он стал свидетелем, общественник намерен написать обращение в уполномоченные органы.

В управе восточного АО, к которому относится этот участок объездной дороги, «Новому Дню» комментарий дать отказались. Руководитель Управы Александр Сухомяткин и его заместитель были в отъезде, на совещании в администрации города.

Тюмень, служба информации

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