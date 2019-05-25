В Тюмени вандалы раскрасили скульптуру на Цветном бульваре (ФОТО)

В Тюмени неизвестные раскрасили красной краской скульптуру «Мелодия» на Цветном бульваре со стороны улицы Герцена. Полиция начала проверку.

В субботу, 25 мая читатель «Нового Дня» прислал в редакцию фотографию, на которой видно, что постамент и часть скульптуры выкрашены красной краской. Других визуальных повреждений скульптура не имеет.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области о возможном факте вандализма узнали от корреспондента «Нового Дня». Место происшествия осмотрел участковый уполномоченный. Отделом полиции №4 УМВД России по городу Тюмени будет проведена проверка, сообщили в пресс-службе.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 25.05.19

В Тюменской области родственники похоронили старика, не дождавшись полиции. / Поджигатели дома и.о. главы Ярковского района хотели убить чиновницу. / Тюменский вице-губернатор Сарычев получил рекордный доход в прошлом году. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»