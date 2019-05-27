Мэрия Тюмени загрязняла реку Туру отходами с улиц

Мэрии Тюмени запретили сбрасывать снег и лед от уборки улиц города вблизи озера Песьяное. Ленинский районный суд обязал администрацию города исключить попадание сточных вод и отходов от таяния снега и льда в реку Тура, ручей Ключи и озеро Песьяное, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Как установила в феврале 2019 года проверка природоохранной прокуратуры, снег и лед с улиц Тюмени коммунальные службы свозят на муниципальный земельный участок вблизи указанного водоема. Этот участок расположен на водосборной площади реки Тура, в водоохранной зоне ручья Ключи, то есть отходы от таяния снега и льда попадают и в озеро, и в ручей, и в саму реку Тура.

При этом сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и на водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки и другие отходы и мусор с территории города запрещено. Природоохранная прокуратура обратилась в суд. 24 мая Ленинский районный суд Тюмени встал на сторону надзорной инстанции.

Тюмень, служба информации

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