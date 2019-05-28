Глава тюменского арбитража стал беднее

Председатель арбитражного суда Тюменской области Олег Финько заработал в 2018 году 4,1 млн рублей. Декларация о доходах судей размещена на официальном сайте инстанции.

По сравнению с 2017 годом доход Олега Финько снизился более, чем на миллион рублей (5,1 млн руб в 2017 году). В собственности судьи – доля (1/3) квартиры площадью 120 кв м, жилой дом (88 кв м), земельный участок (14 «соток»), гараж (22 кв м) и машиноместо (18 кв м). Ездит Олег Финько на Toyota Highlander 2014 года выпуска. С предыдущего года список собственности председателя арбитражного суда региона не изменился.

Супруга и несовершеннолетний ребенок Олега Финько доходов не имеют, вместе с главой семьи они на равных являются совладельцами квартиры площадью 120 кв м.

Доходы зампредседателя суда Владимира Лоскутова также снизились, в 2018 году он заработал немногим меньше 3,1 млн руб (против 4,3 млн руб годом ранее). В собственности Лоскутова – общие с супругой квартира (172 кв м), гараж (26 кв м), ½ доли в квартире площадью 77 кв м. В личной собственности Лоскутова земельный участок (почти 9 «соток»). Транспортными средствами судья тоже владеет совместно с женой. У супругов – автомобиль Инфинити QХ70 2017 года выпуска и мотороллер «Ямаха». Доход жены Владимира Лоскутова составил в 2018 году 318 тыс. рублей.

Заместитель председателя суда Эдуард Ли задекларировал доход за 2018 год в размере 2,9 млн рублей. По сравнению с коллегами, доходы Ли снизились несильно. В его собственности четверть квартиры площадью 96 кв м. Совладельцами квартиры являются супруга судьи и его несовершеннолетний ребенок. Автомобиля у судьи нет, машиной владеет его супруга (у нее KIA Sorento 2018 года выпуска). Доход жены судьи составил чуть больше 1 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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