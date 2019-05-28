В Тюмени мужчину оштрафовали за татуировку

В Тюмени мужчина получил административный штраф в 2000 рублей за татуировку – свастику на тыльной стороне руки. Рисунок ему нанесли в воспитательной колонии, где он отбывал наказание 13 лет назад.

Как сообщается на сайте Калининского районного суда, 1 апреля этого года в здании железнодорожного вокзала в Тюмени Ч. демонстрировал татуировку в виде свастики на тыльной стороне своей левой руки. Этим он нарушил законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов». Эти законы запрещают публично демонстрировать нацистскую символику в любом виде. Против Ч. было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.3.

В суде правонарушитель сообщил, что татуировку сделал по глупости в 2006 году, когда сидел в воспитательной колонии. Он пообещал свести рисунок после суда.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 28.05.19

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