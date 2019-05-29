В Тюмени под руководством ФСБ проводится спецмероприятие, перекрыты улицы

В Тюмени в районе ТЭЦ -2 с утра в среду, 29 мая, проходят учения ФСБ. Перекрыты дороги, на дороги вышла ведомственная техника. Это уже заметили и горожане. Пост с вопросом: «Что происходит?» опубликован в группе «ЧС Тюмень» «Вконтакте», ниже опубликовано фото с места событий.

«Что происходит возле тэц2? ДПС по всем углам, ОМОН, танк. Опять угроза теракта?», – волнуются очевидцы, вспоминая операцию по ликвидации боевиков в Тюмени, которая прошла в апреле 2019 года.

Как пояснили агентству «Новый День» в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области, в учениях задействованы представители всех силовых структур. Специалисты отрабатывают действия по предотвращению террористического акта. В ведомстве отказались уточнить личный состав, который принимает участие в операции. Но обещали, что позднее будет пресс-релиз по итогам учений.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области добавили, что служба «скорой помощи» не привлекалась на учения.

В пресс-службе областного управления МВД отказались от комментариев, так как операция проводится под руководством ФСБ.

По данным источника агентства «Новый День», на данный момент учения продолжаются.

Тюмень, служба информации

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