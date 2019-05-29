Власти Тюмени не станут тратить сверхдоходы на переселение из ветхого жилья

Тюмень не будет тратить профицит бюджета на переселение горожан из ветхих домов, которые не попали в действующие программы. Хотя сумма сверхдоходов казны города внушительная – более 2,1 млрд рублей по итогам 2018 года.

«Профицит – это остатки по торгам с самых различных мероприятий. Он накапливается обычно к самому концу года. Второй вопрос – это реализация мероприятий, их попадание в муниципальные программы. В конце года, как правило, это уже не получается», – заявил журналистам после заседания городской думы Тюмени в среду, 29 мая ее председатель Евгений Заболотный. Спикер думы отвечал на вопрос, почему бы за счет профицита бюджета не решить проблемы граждан, которые проживают в нечеловеческих условиях и годами безуспешно переписываются с различными департаментами, чтобы решить свои проблемы.

Заболотный признал, что к реализации муниципальных программ есть вопросы. «Эти вопросы мы сегодня накапливаем, изучаем и при формировании программ обязательно стараемся учитывать. Бюджетный процесс ведь не реализуется таким образом: вот, мы сэкономили деньги, давайте их потратим. У нас есть согласительная комиссия с администрацией, и все остатки, которые образуются в течение года, мы стараемся своевременно переносить, чтобы запустить их в работу, – заверил спикер гордумы. – Но это уже поправки в программы, это уже следующие торги, следующие исполнители. Сегодня все программы, и 2019 года в том числе, сложились, мы старались максимально учесть пожелания граждан при формировании бюджета».

Гордума Тюмени рассмотрела сегодня вопрос об исполнении бюджета на 2018 год. Доходы бюджета были рекордными для города за последние 25 лет – 30,1 млрд руб. Расходы составили 28 млрд руб, бюджет был исполнен на 90%. При этом город не брал кредитов, у муниципалитета полностью отсутствуют долги.

Такой профицит вызвал вопросы у единоросса Александра Захарова. Депутат удивился, почему эти деньги не учтены при планировании бюджета и не направлены на нужды горожан. Директор департамента финансов Андрей Пилипчук ответил, что спрогнозировать рост доходов и профицит заранее нельзя.

Спикер Евгений Заболотный, со своей стороны, заявил журналистам, что «надо стараться, чтобы профицита не было». По словам Заболотного, профицит – двоякая вещь. «С одной стороны – хорошо, что-то сэкономили. Сдругой стороны – что-то не доделали, что-то можно было побольше сделать. Но эти деньги у нас остаются и мы их запустим в работу», – резюмировал Заболотный.

Глава Тюмени Руслан Кухарук также отметил, что сэкономленные средства перейдут на исполнение муниципальных обязательств в будущем году. «Хочу верить, что те средства, которые возникают в рамках экономии, будут учитываться при формировании бюджета на очередной финансовый год», – сказал Кухарук.

Депутаты городской думы большинством голосов приняли отчет администрации города об исполнении бюджета.

Тюмень, служба информации

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