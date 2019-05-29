В Тюменской области злоумышленники убили случайного свидетеля преступления

В Тюменской области произошло двойное убийство. Неподалеку от села Николаевка Упоровского района 18 мая были убиты 40-летний мужчина и случайный свидетель убийства.

По версии следствия, трое жителей Упоровского и Исетского районов вечером 18 мая 2019 года убили своего знакомого. В помощь себе убийцы взяли еще двоих мужчин, которых закопали тело погибшего в лесу. Свидетелем убийства стал житель села Упорово 1982 года рождения. Мужчина хотел сообщить о преступлении в правоохранительные органы. Но не успел. Его задушили, а труп утопили в водоеме, привязав к телу груз, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Тем не менее задержать убийц удалось именно благодаря этому случайному свидетелю. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в упоровскую полицию обратились родственники мужчины, которые опасались за его жизнь. Выяснилось, что он ушел из дома вечером 18 мая и не вернулся. Сожительница пропавшего рассказала, что в тот же день мужчина звонил и испуганным голосом рассказал: убили их общего знакомого, ему надо скрыться, иначе он также может погибнуть. После этих слов телефонный разговор прервался.

Полиции удалось выяснить, что в день своего исчезновения мужчина отправился на пьянку с приятелями. В ходе распития спиртного собутыльники вспомнили старые обиды (четверо из задержанных ранее сидели за различные преступления). Вспыхнула ссора, в результате которой была убита первая жертва. Второго мужчину убили, как ненужного свидетеля.

Как рассказали в полиции региона, ночью пятеро участников попойки спешно уехали из Упоровского района и отключили мобильные телефоны. Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать всех пятерых.

Задержанные признались в убийствах, они взяты под стражу. Дело расследует СУ СК РФ по Тюменской области. В зависимости от роли в совершенных преступлениях, фигурантам вменяют убийство и убийство, совершенное группой лиц с целью сокрытия другого преступления.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 29.05.19

Пермский экс-министр из Тюмени получил 8,5 лет «строгача» за коррупцию. / В Тобольске посадили гендиректора гостиницы «Славянская». / Власти Тюмени не станут тратить сверхдоходы на переселение из ветхого жилья. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»