Тюменцы любят свои дороги почти как жители Чечни

Тюменская область заняла второе место в России по степени удовлетворенности населения качеством дорог. Больше, чем тюменцы, дороги своего региона любят только жители Чечни.

Об этом сообщил в четверг, 30 мая, во время своего отчета перед депутатами областной думы губернатор Александр Моор. «В рамках опроса, проведенного в субъектах – участниках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», Тюменская область заняла второе место по степени удовлетворенности жителей региона качеством дорог. Первая – Чеченская Республика. Второе место – не повод расслабляться. Работу продолжаем», – сказал Моор.

Губернатор сообщил депутатам, что отремонтировано 179 километров участков автодорог тюменской агломерации. Удалось ликвидировать 66 аварийно опасных участков. Нормативное состояние автодорог составило 80%, до 2024 губернатор пообещал довести нормативное состояние автодорог агломерации до 85%. Кроме того, по соглашению с федеральными органами власти в нормативное состояние приведено больше 254 километров федеральных автодорог.

Тюмень, служба информации

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