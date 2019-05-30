Губернатор Моор заметил, что тюменцы чуть-чуть разбогатели

Уровень реальных доходов жителей Тюменской области впервые вырос. Увеличение составило 0,7 процентов за 2018 год, сообщил губернатор Александр Моор.

Выступая с отчетом о работе правительства региона в 2018 году на заседании тюменской областной думы, Моор сообщил, что реальный рост располагаемых доходов тюменцев отмечен впервые после трехлетнего снижения. «Возобновился рост реальных располагаемых доходов населения, – сказал Моор. – Совсем небольшой – [Уровень доходов составил] 100,7% к уровню 2017 года».

Региональная служба занятости в 2018 году трудоустроила более 42 тыс. человек. На обучение с целью повышения конкурентоспособности на рынке труда было отправлено 49 «предпенсионеров». В 2019 году правительство намерено переобучить более 450 граждан предпенсионного возраста.

При этом в регионе насчитывается 430 тыс. получателей социальной поддержки. По данным проведенных областными властями опросов, получатели социальных услуг оценили уровень качества их оказания более, чем в 92 процентов.

Обо всем этом было сказано в четверг, 30 мая.

Тюмень, служба информации

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