Сотрудникам тюменской думы пригрозили увольнением за допуск закона оппозиции

Вице-спикер тюменской облдумы Андрей Артюхов пригрозил увольнением специалистам аппарата думы, подготовившим положительные заключения по законопроекту оппозиции. Это произошло на заседании регионального парламента в четверг, 30 мая.

Скандал разгорелся во время обсуждения законопроекта лидера фракции ЛДПР в облдуме Глеба Трубина. Документ предлагает компенсировать работникам сельских организаций сферы культуры и пенсионерам из их числа, а также членам их семей расходы на оплату электричества, тепла и жилых помещений.

Законопроект прошел рассмотрение на уровне комитета по соцполитике и был вынесен на пленарное заседание облдумы. Члены фракции «Единой России» раскритиковали его. В частности, за то, что не указаны источники финансирования новых льгот. Глеб Трубин признал недостатки законопроекта и просил принять его в первом чтении и отправить на доработку. В ином случае, говорил либерал-демократ, в регионе получается дискриминация работников культуры, работающих в сельской местности, по сравнению с врачами и учителями. Для финансирования законопроекта Михаил Селюков, коллега Трубина по партии, предложил воспользоваться средствами рекордного профицита бюджета Тюменской области.

Оппоненты либерал-демократов призывали «не политизировать» вопрос и не говорить о дискриминации работников культуры. Первый вице-спикер Андрей Артюхов в итоге заявил, что виновники возникшей дискуссии – работники аппарата думы, которые обеспечили законопроекту Трубина положительные заключения. Он обрушился на аппарат с критикой, заявив, что при повторении такой ошибки виновные будут уволены.

«Это, я считаю, грубая ошибка наших некоторых структурных подразделений, – заявил Артюхов. – Из-за этого вся эта дискуссия. Формально этот закон нельзя было вообще рассматривать на этой думе. Я предлагаю его вернуть автору».

В итоге депутаты облдумы отклонили законопроект и постановили вернуть его на доработку Глебу Трубину.

Тюмень, служба информации

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