В Тюмени задержан гаишник, отпустивший за взятку пьяных водителей

Сотрудник полка ДПС ГИБДД Тюменской области задержан, его подозревают в получении взятки. Об этом сообщил источник «Нового Дня», близкий к правоохранительным органам. По неофициальной информации, речь может идти о силовике с фамилией Бондаренко.

По данным источника, правоохранитель был арестован 28 мая этого года в Тюмени и помещен в СИЗО. Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошел еще в начале мая. Якобы, полицейский за взятку отпустил двоих задержанных пьяных водителей.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили задержание сотрудника ГИБДД. «Сотрудник ГИБДД был задержан на днях. Преступление было установлено оперуполномоченными собственной безопасности УМВД по факту получения незаконного денежного вознаграждения за непривлечение двух граждан к административной ответственности, – сообщили в пресс-службе. – В данный момент он отстранен от занимаемой должности, проводится служебная проверка, по результатам которой, в случае установления вины, сотрудник будет уволен по отрицательным мотивам из органов МВД». За подробностями корреспонденту «Нового Дня» предложили обратиться в СК РФ, который и расследует дело.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области попросили направить письменный запрос по данному делу. Ответ в редакцию еще не поступил.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 30.05.19

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