Глава Минстроя РФ Якушев прилетел в Тюмень поболеть за любимую команду (ВИДЕО)

Экс-губернатор Тюменской области, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев принял участие в церемонии награждения футболистов мини-футбольного клуба «Тюмень», выигравшего чемпионат России среди команд суперлиги. Матч против московской команды «КПРФ» прошел при переполненных трибунах в субботу, 1 июня, тюменские футболисты победили 3:2.

«Тюмень» впервые стала чемпионом России по футзалу (мини-футболу). Выступая перед болельщиками по окончании матча, Якушев напомнил, что МФК «Тюмень» долго добивался чемпионского титула. Министр, благодаря которому в свое время мини-футбольный клуб получил возможность выступать в Суперлиге, прошел через толпу болельщиков, как медийная звезда, пожимая людям руки. Вместе с Якушевым в спорткомплексе «Центральный» за тюменскую команду болел действующий губернатор Александр Моор.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 31.05.19

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