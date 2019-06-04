В Тюмени открылось единственное в России почетное консульство Кореи (ФОТО)

В Тюмени открылось единственное в России почетное консульство Республики Корея. Здание почетного консульства открывали губернатор Александр Моор, глава Тюмени Руслан Кухарук, представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов и генеральный консул республики Корея Ли Джин Хен.

Почетное консульство разместилось в старинном двухэтажном особняке купца Колмакова на улице 25 Октября. Его возглавил Игорь Самкаев – брат руководителя компании «АИЖК в Тюменской области» Рустама Самкаева. Статус почетного консула Самкаев получил осенью 2018 года.

На торжественной церемонии открытия губернатор Александр Моор отметил, что за 2018 год товарооборот между регионом и республикой Корея вырос в 7,5 раза и достиг почти 175 млн долларов. Министр политического отдела посольства Республики Корея в РФ, генеральный консул Ли Джин Хен выразил надежду, что открытие консульства в Тюмени даст новый импульс развитию отношений между Кореей и Тюменской областью. Дипломат пообещал помощь со стороны корейского посольства в проведении в Тюмени российско-корейской промышленной выставки.

Игорь Самкаев принес присягу, поклявшись «делать все возможное для обеспечения и защиты интересов республики Корея». После церемонии открытия чиновники региона и корейские гости провели совещание в здании почетного консульства.

Тюмень, служба информации

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