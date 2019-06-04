В Тюмени фитнес-клуб обманул клиентов и вывез тренажеры из зала

В Тюмени из фитнес-центра вывезли тренажеры и заставили клиентов платить за групповые занятия. Роспотребнадзор предлагает резидентам этого клуба обратиться в суд. Речь идет о тренажерном зале по адресу Энергостроителей, д. 20/13. Во время открытия зал позиционировал себя как фитнес-дискаунтер – зал с низкими ценами.

«Со слов заявителей, «Школа фитнеса» отказывает в проведении групповых занятий, указывая, что за них следует внести дополнительную плату. Хотя изначально такие занятия входили в абонемент. Деньги с клиентов требуют якобы потому, что фитнес-зал не может оплачивать зарплату своим сотрудникам. Также потребители сообщают, что сотрудниками было вывезено спортивное оборудование на техническое обслуживание», – говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Туда недовольные клиенты решили подать жалобу.

В ведомстве расценивают действия клуба как одностороннее изменение обязательств. В соответствии с законом «О защите прав потребителей», потребитель должен дать согласие на оказание платных услуг. Если такого согласия не было, значит, продавец неправомерно изменил условия договора. Следовательно, потребитель может вернуть деньги за услуги.

Сотрудники роспотребнадзора готовы оказать помощь в подготовке судебных исков в том случае, если фитнес-центр не вернет деньги в добровольном порядке.

Тюмень, служба информации

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