Умер первый спикер тюменской областной думы

В Тюмени умер первый председатель областной думы Николай Барышников, в свое врем отстоявший для Тюменской области налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Барышникову было 73 года.

Как рассказал «Новому Дню» депутат городской думы Тюмени, бывший помощник Барышникова Александр Чепик, экс-спикер облдумы скончался днем во вторник, 4 июня. Первый вице-спикер тюменской областной думы Андрей Артюхов рассказал «Новому Дню», что Николай Барышников умер после тяжелой и продолжительной болезни.

«Это была яркая личность, – сказал Артюхов. – Каким бы он ни был подчас непростым человеком, но он был очень известен в Тюменской области. Мы все очень расстроены этим грустным событием. Сейчас мы обсуждаем, как достойно его проводить. Все-таки он был первым председателем думы, очень долго был депутатом».

Барышников был депутатом облдумы в течение первых пяти созывов (с 1994 по 2016 годы), в думе первого созыва он был председателем. Как вспоминает Чепик, именно Барышников в 90-е отстоял для Тюменской области НДПИ. Поступления данного налога тогдашний президент России Борис Ельцин хотел забрать в федеральную казну, однако Николай Барышников обратился в Конституционный суд, который оставил налог региону.

Тюмень,, служба информации

Тюмень,. Другие новости 04.06.19

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