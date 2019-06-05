В Тобольске бомж погиб, сорвавшись с 12 этажа (ВИДЕО)

В Тобольске 56-летний бомж погиб, сорвавшись с балкона 12 этажа. Видео трагедии размещено в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «Вконтакте».

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области, безжизненное тело 56-летнего мужчины с травмами, характерными для падения с большой высоты, было обнаружено 4 июня в 8:30 утра у одного из многоквартирных домов в 6 микрорайоне Тобольска. По предварительным данным, погибший упал из окна 12 этажа.

На видео, размещенном в соцсети, видно, что погибший некоторое время висел на руках, держась за парапет балкона на 12 этаже, после чего рухнул вниз, на входную группу подъезда.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что на место происшествия выезжали сотрудники полиции. Установлено, что погибший был лицом без определенного места жительства. Сейчас СУ СК РФ по Тюменской области проводит доследственную проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Тобольск,, служба информации

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