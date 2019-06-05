Детский омбудсмен объяснил, почему дети-сироты в Тюменской области годами ждут жилья

Уполномоченный по правам детей в Тюменской области Андрей Степанов объяснил, почему дети-сироты в регионе годами стоят в очередях на получение бесплатного жилья. По словам омбудсмена, это происходит из-за недофинансирования покупки квартир для сирот из федерального бюджета.

Степанов рассказал, что из примерно 850 млн рублей, которые были направлены на приобретение жилья для детей-сирот в 2017 году, только 20 процентов предоставил федеральный бюджет, остальную сумму «закрыл» бюджет Тюменской области. При этом программа предоставления жилья детям-сиротам федеральная, и финансироваться должна из Москвы на 100%.

По словам омбудсмена, Тюменская область покрывает дефицит финансирования программы за счет своих средств, потому что у нас «социально ориентированный субъект [Федерации]».

Сейчас в очереди на получение жилья в Тюменской области, в том числе по решению судов, находятся порядка 6000 детей-сирот, рассказал Степанов в ходе заседания комитета по социальной политике тюменской областной думы. «В нашей области найден механизм поддержки этой категории граждан. Выделяется субсидия на съем жилья до момента получения собственной квартиры, – сообщил Степанов депутатам. – Дети из этой категории не находятся вне поля государственной заботы и имеют крышу над головой». Квартиры детям-сиротам власти предоставляют по мере поступления средств на приобретение жилья, рассказал омбудсмен в ответ на вопрос «Нового Дня».

Ранее «Новый День» писал, что в одном только Тобольске администрация с 15 мая 2017 года по 3 декабря 2018 года не предоставила бесплатное жилье как минимум 58 детям-сиротам. Такое количество исполнительных производств о предоставлении жилья сиротам было возбуждено Федеральной службой судебных приставов. Все исполнительные производства возбуждены на одну и ту же сумму – 1,3 млн рублей.

Одна из заявителей рассказала агентству, что существует очередь на предоставление жилья детям-сиротам, в которой девушка стоит уже третий год.

По словам Степанова, количество нуждающихся в получении жилья детей-сирот в регионе сокращается на 20 – 30 человек в год. Число предоставляемых ежегодно квартир остается при этом примерно одинаковым.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 05.06.19

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