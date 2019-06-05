Тюменцы стали чаще разводиться и не хотят платить алименты

Тюменцы стали чаще жаловаться на нарушения прав детей. Об этом рассказал в среду, 5 июня, на заседании комитета по соцполитике тюменской областной думы уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов.

Всего за 2018 год в адрес детского омбудсмена поступило 1014 обращений. В 2017 году их было 839, в 2016 – 788. После заседания комитета Степанов рассказал журналистам, что рост числа обращений «очень серьезный», но связал его с увеличением узнаваемости своей службы среди граждан.

Чаще всего тюменцы жаловались на нарушения прав детей на жилище (202 обращения), нарушения имущественных и наследственных прав (84 обращения) и прав на жизнь и воспитание в семье. 34 жалобы касались прав на охрану жизни и здоровья детей, еще 11 – на защиту чести, достоинства и неприкосновенности личности.

В регионе растет сумма исполнительных производств по взысканию алиментных платежей. В 2018 году судебными приставами было возбуждено исполнительных производств по алиментам более, чем на 1,2 млрд рублей. «Эта сумма постоянно растет, потому что, к сожалению, увеличивается количество разводов», – заявил Степанов.

Нерадивые тюменские алиментщики задолжали 493 млн рублей – остальные долги погасили. По сравнению с 2017 годом долги по алиментам снизились почти на 90 млн рублей. Степанов рассказал, что у многих должников просто не из чего взыскивать алименты – люди нигде не работают и не владеют имуществом. По мнению омбудсмена, снизить уровень долгов помогли введение запрета на управление автотранспортом и на выезд за рубеж для алиментщиков. Крупнейший одномоментно уплаченный долг по алиментам на двоих детей, который смог припомнить омбудсмен, составил 900 тыс. руб.

При этом за минувший год в регионе был только один случай, когда социальные службы забрали ребенка из семьи, в которой мать села в тюрьму, а отец вел асоциальный образ жизни. Ребенка отдали на усыновление. Еще в одном случае ребенка забрали у опекунов, потому что родная мать освободилась из колонии и добилась восстановления в родительских правах.

Тюмень, служба информации

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