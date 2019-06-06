Тоболяк взял кредит, чтобы купить на улице золотые червонцы Николая II

В Тобольске возбуждено уголовное дело о мошенничестве при продаже золотых «червонцев Николая II». Местный житель отдал за них деньги и ценности на сумму почти 90 тыс. рублей, но взамен получил фальшивки.

По версии следствия, местному жителю 1958 года рождения на улице неизвестный предложил купить «червонцы Николая II из золота 900 пробы». Потерпевший заинтересовался, он намеревался переплавить монеты на коронки для зубов. Мужчины договорились о цене. Тоболяк заплатил за «червонцы» 23 тыс. рублей и купил для продавца монет в кредит телефон стоимостью 68 тыс. рублей.

Когда покупатель решил оценить стоимость купленных монет, выяснилось, что никакого золота 900 пробы в них нет. Монеты вообще не содержали драгоценных металлов.

Следственный отдел тобольской полиции возбудил уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Сейчас полицейские ищут торговца фальшивыми «червонцами».

Тобольск, служба информации

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