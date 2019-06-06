Неудавшийся «Гена Букин» с Ямала получил срок за попытку взорвать банкоматы

В Тюмени осужден житель Ямала, пытавшийся взорвать два банкомата. Калининский районный суд Тюмени отправил вора-рецидивиста на пять лет в колонию строгого режима.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, 28-летний житель поселка Губкинский (ЯНАО) был осужден за несколько краж в 2013 году местным судом. Освободившись в 2015 году, он пробыл на воле 4 месяца и 23 дня, после чего снова сел за кражу уже в Омской области.

Освободившись в очередной раз, мужчина решил начать новую жизнь и найти работу. В начале мая 2018 года ямалец для этого приехал в Тюмень. Ранее мужчина дважды отбывал наказание в колониях в Тюмени, поэтому и решил выбрать именно этот город. Он попытался устроиться на работу в обувной магазин, но его не приняли из-за судимости. Найти работу на автомойке он также не смог. Единственная работа, которую рецидивисту удалось найти – временная, на выставке животных. Когда выставка переехала в другой город, ямалец не последовал за ней. Вскоре он снова остался без денег.

В сентябре 2018 года мужчина приехал к своей девушке в село Упорово. Там 30 сентября он украл из кассы винно-водочного отдела магазина «Смешанные товары» 45 тысяч рублей, воспользовавшись тем, что продавец оставила ключ в кассовом аппарате. Деньги преступник потратил на себя.

Вернувшись в Тюмень, ямалец решил украсть деньги из банкомата. Сначала мужчина попытался подорвать банкомат на улице Ямской. Он был уверен, что банкомат таким образом удастся вскрыть, но его спугнули сотрудники охраны, наблюдавшие за происходящим по камерам видеонаблюдения. Тогда злоумышленник направился к другому банкомату на той же улице. Он подготовил все для подрыва, но был задержан сотрудниками ЧОПа.

За кражу и покушение на кражу в особо крупном размере ямалец получил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. С него также взыскали 45 тыс. руб. в счет возмещения причиненного магазину ущерба.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 06.06.19

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