В Тюмени в очереди за бесплатными бургерами от Тимати задавили людей

В Тюмени два человека пострадали в давке в очереди за бесплатными бургерами от репера Тимати. Они вынуждены были обратиться за помощью к врачам «скорой помощи». Об этом сообщил очевидец. Акция проходит в четверг, 6 июня 2019 года.

На площади у цирка собралась огромная толпа. Раздача булок с котлетами сопровождалась концертом. Еду готовили на сцене. Раздавал бутерброды сам артист.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области агентству «Новый День» сообщили, что был сигнал о том, что кому-то в толпе нужна помощь. Но еще до приезда медиков пострадавшие пришли в себя, сумев выбраться из давки. Помощь медиков не потребавалась.

В пресс-службе МВД агентству также рассказали, что все прошло спокойно и никаких ЧП не зарегистрировано.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 06.06.19

Сторонник Ходорковского в Тюмени раскрыл подробности обысков у него дома. / Неудавшийся «Гена Букин» с Ямала получил срок за попытку взорвать банкоматы. / Тоболяк взял кредит, чтобы сделать зубы из золотых червонцев императора. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»