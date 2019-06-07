В Тюменской области почти вдвое выросло количество фальсифицированного алкоголя

В Тюменской области резко выросло количество фальсифицированного алкоголя. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, 50,8% проб алкогольных напитков, взятых в регионе в 2018 году, не соответствовали нормативно-технической документации по физико-химическим показателям.

Годом ранее таких проб было почти в два раза меньше – 28,2%, в 2016 году – 25%. Специалисты отметили также значительное количество молочной продукции, не соответствующей нормам. В этой группе товаров в 2018 году обнаружено 5,36% «негативных» проб. Стоит отметить, что в «молочке» количество фальсификата снижается – в 2017 году таких проб было 6,5%, в 2016 – 7,5%.

Основные претензии у Роспотребнадзора к маслу и сыру. «Из 131 пробы молочной продукции, не отвечающей требованиям технических регламентов, нормативной и технической документации, 130 проб (99%) составляют масло сливочное и сыр, не соответствующие требованиям технических регламентов, нормативной документации по жирно-кислотному составу, содержанию стеринов», – говорится в документах Роспотребнадзора.

Всего по физико-химическим показателям в 2018 г. исследовано 3 370 проб продуктов. Из них 192 пробы (5,7%) не соответствовали требованиям нормативно-технической документации. В 2017 году из 2 479 проб не соответствовали документам 156 (6,3%), в 2016 году было исследовано 3142 пробы, из них 205 (6,5%) не соответствовали требованиям нормативно-технической документации.

Тюмень, служба информации

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