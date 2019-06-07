Студент ТюмГУ задержан за хранение дома боеприпасов

В Тюмени задержан бывший студент ТюмГУ. При обыске у него в квартире полиция нашла боевые патроны, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, «5 июня сотрудниками полиции был задержан местный житель 1998 года рождения по подозрению в совершении преступления». При обыске у него в квартире были обнаружены и изъяты боеприпасы – патроны. «В отношении задержанного органами дознания отдела полиции было возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ)», – сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

Как сообщил источник, близкий к правоохранительным органам, информация о возможном преступном поведении студента поступила в полицию от представителей администрации вуза. Источник сообщил, что оружия и других запрещенных предметов у экс-студента найти не удалось, а самого задержанного охарактеризовал, как «странного».

Тюмень, служба информации

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