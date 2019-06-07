Эсеры выбрали бывшего коммунистического идеолога кандидатом на место Чемезова

Бывший коммунист Максим Карпиков выиграл праймериз «Справедливой России» и стал кандидатом от эсеров на довыборах в тюменскую областную думу. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» главный редактор партийной газеты местных справедливороссов «Тюменская губерния» Сергей Суразаков.

Карпиков обошел по результатам праймериз на три очка члена совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Тюменской области Георгия Эргемлидзе. Теперь именно он станет кандидатом эсеров на довыборах в тюменскую областную думу 8 сентября 2019 года. В комментариях к посту о победе Максима Карпикова Георгий Эргемлидзе написал: «Молодым везде у нас дорога, не забыли?»

Получить комментарий главного тюменского справедливоросса, вице-спикера областной думы Владимира Пискайкина не удалось, он не ответил на телефонный звонок. Телефон Максима Карпикова оказался выключен или находился вне зоны действия сети.

Максим Карпиков длительное время был фактически вторым человеком в тюменском отделении КПРФ. Он занимал должность секретаря по идеологии местных коммунистов. В течение длительного времени Карпиков критиковал первого секретаря обкома Тамару Казанцеву, сработаться с которой, в итоге, так и не смог.

Вакантное место в тюменской областной думе появилось после того, как единоросс Олег Чемезов перешел на работу вице-губернатором Свердловской области. Довыборы на место Чемезова состоятся 8 сентября. Главным претендентом на победу считается выдвинутый «Единой Россией» гендиректор строительной компании «Мостострой-11» Николай Руссу. КПРФ также определилась с кандидатом – это лидер движения «Диванные войска» Анатолий Княжев, получивший известность в Тюмени в последний год как один из лидеров протеста против «мусорной» реформы и строительства общежития ТюмГУ в логу реки Тюменка.

Тюмень, служба информации

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