В Тюмени бизнесмен расстрелял партнера из-за денег. Его ищет полиция

Тюменская полиция ищет Артура Дементьева, расстрелявшего в пятницу, 7 июня человека на улице Пароходной. По версии источника «Нового дня», преступник и потерпевший были бизнес-партнерами.

По данным полиции, в пятницу, 7 июня, около 16 часов в коридоре офисного здания на улице Пароходской в Тюмени было обнаружено тело мужчины 1972 года рождения с многочисленными огнестрельными ранениями. В связи с этим полиция разыскивает Артура Дементьева 1964 года рождения.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, между двоими мужчинами произошел конфликт, в результате которого Дементьев схватил ружье и несколько раз выстрелил в своего обидчика.

По данным источника «Нового дня», Дементьев и его жертва были бизнес-партнерами. Якобы, их конфликт случился из-за финансовых вопросов.

Полиция просит всех граждан, что-либо знающих о местонахождении Артура Дементьева, сообщить информацию в полицию по телефонам 02, 102 (мобильный), по телефону доверия 29-14-32 или сотовому 8-904-491-43-25. УМВД гарантирует позвонившим анонимность.

Тюмень, служба информации

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