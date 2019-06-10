Гроза оргпреступности Тюмени – кандидат на пост начальника городской полиции

Новым руководителем УМВД по городу Тюмени может стать бывший начальник отдела по борьбе с организованной преступностью, нынешний замначальника управления уголовного розыска областной полиции Павел Робакидзе. Об этом сообщил источник агентства «Новый День», близкий к правоохранительным органам. Прежний руководитель управления МВД областной столицы Петр Вагин переведен в Северную Осетию на должность заместителя республиканского министра внутренних дел, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Павел Робакидзе ранее возглавлял ОБОП, располагавшийся на улице 30 лет Победы в Тюмени (полное название – отдел по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности управления уголовного розыска УМВД по Тюменской области). Сейчас Робакидзе работает заместителем начальника УУР УМВД России по Тюменской области. «Хороший оперативник, много преступлений раскрыл, – говорит о Павле Робакидзе источник «Нового дня». – Посадил Юру Ганса (известный в Тюмени криминальный авторитет), банду Савина (жестокая банда убийц и вымогателей, на счету которой расправы над бизнесменами и их женами в 2000-е и 2010-е)».

В пресс-службе УМВД по городу Тюмени не смогли прокомментировать, кто станет преемником Петра Вагина на должности начальника полиции города. «Мы сами пока этого не знаем», – сказали там.

Прежний начальник городской полиции Петр Вагин «приказом МВД России от 5 июня 2019 года назначен на должность заместителя министра внутренних дел – начальника полиции республики Северная Осетия – Алания», сообщили в пресс-службе городской полиции. Петр Вагин был победителем всероссийского конкурса «Лидеры России», в марте 2019 года полицейский стал одним из 17 участников встречи с президентом России Владимиром Путиным. На данный момент обязанности начальника горосдкого управления временно исполняет полковник Олег Маньковский.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области также затруднились сообщить, кто будет следующим начальников полиции Тюмени, сообщив лишь, что Павел Робакидзе был бы «безусловно, прекрасным кандидатом» на эту должность.

Тюмень, служба информации

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