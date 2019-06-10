Чтобы вернуть мужа, тоболячка обвинила его в краже шубы

Тобольск (Новый День, служба информации) – Жительница Тобольска обратилась в полицию с заявлением о краже шубы. Женщина заявила, что подозревает в краже мужа, но выяснилось, что она просто хотела вернуть его в семью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, тоболячка 1970 года рождения заявила в полицию о пропаже шубы стоимостью 100 тыс. рублей. В качестве подозреваемого женщина назвала своего супруга, который с ней уже не живет, но имеет ключи от квартиры.

Предполагаемый вор был задержан сотрудниками полиции. В ходе разбирательства стало ясно, что в краже мужчина не виноват. Как рассказали в пресс-службе полиции Тобольска, уже на следующий день после подачи заявления о краже женщина призналась, что спрятала шубу, а в полицию заявила, чтобы вернуть мужа в семью.

Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе (ст. 306 УК РФ). Ей может грозить штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы сроком до трех лет.

Тюмень. Другие новости 10.06.19

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