В типографии тюменских властей работают силовики

В Тюмени следователи СК провели выемку документов в АО «Тюменский издательский дом» – это предприятие правительства региона, которое печатает, в частности, все проправительственные газеты. Гендиректора «ТИД» Алексея Двизова подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, сообщил собственный источник «Нового Дня».

Утром во вторник, 11 июня в «Тюменский издательский дом» пришли следователи следственного управления СК по Тюменской области. Их целью были финансовые документы предприятия. Предположительно, в период с 2016 года по настоящее время «ТИД» недоплатил налогов на сумму от 30 до 50 млн рублей. Согласно данным системы kartoteka.ru, сумма налоговых недоимок – не менее 7,6 млн рублей.

Единственным учредителем АО «ТИД» является департамент имущественных отношений Тюменской области. Фактически издательский дом подчинялся департаменту общественных связей, коммуникаций и молодежной политики Тюменской области, который возглавляет Павел Белявский.

Согласно данным сайта издательского дома, «ТИД» печатает такие издания, как «Тюменские известия», «Тюменский курьер», «Спортивный меридиан», «Трудовая Тюмень», «Голос ветерана», «Дело чести», «Ярковские известия», «Светлый путь», «Красное знамя», «Янарыш», «Призыв», «Сельский труженик», «Тобольская правда», «Ялуторовская жизнь», «Заводоуковские вести», «Знамя правды», «Советская Сибирь», «Уватские известия», «Заря», «МК в Тюмени», «ЛДПР в Югре», «ЛДПР на Ямале», «ЛДПР ХМ», «ЛДПР в Тюменской области», «ЛДПР-Зауралье», «Тюмень Трудовая», «Трудовая Россия», «Профсоюз для вас», «Работа Для Вас», «Ямская слобода», «Пилигрим», «Сибирский листок», «Жемчужина Сибири»; журнал: «Сибирское богатство»; альманах «Врата Сибири».

Генеральным директором предприятия в течение всего этого времени являлся Алексей Двизов, ранее в течение семи лет руководивший холдингом «Новости Югры», принадлежавшим правительству ХМАО. Сейчас Двизов является подозреваемым в рамках уголовного дела по статье 199 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье – до 6 лет лишения свободы.

Согласно данным из открытых источников, последние годы АО «ТИД» являлось убыточным. В отношении издательского дома только за 2018 год было подано не менее 5 исков в арбитражный суд о неисполнении обязательств, в том числе перед ресурсоснабжающими организациями (ПАО СУЭНКО) и лизинговой компанией правительства Тюменской области (АО «ТАЛК»). На сайте ФССП по Тюменской области в отношении «ТИД» есть информация о семи незакрытых исполнительных производствах, в том числе о взыскании страховых взносов и задолженности по платежам за коммунальные услуги.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области не подтвердили, но и не опровергли информацию о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов АО «ТИД». Алексей Двизов отказался отвечать на вопрос о выемках документов и уголовном деле, предложив направить официальный запрос.

Тюмень, Михаил Калянов

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