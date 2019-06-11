Тюменские власти наградят высокими званиями и деньгами уходящего главу суда, бизнесмена и телевизионщика

Депутаты тюменской областной думы определились с кандидатурами людей, которым на ближайшем заседании будут присвоены звания почетных граждан Тюменской области. Решение было принято на заседании постоянного комитета по государственному строительству и местному самоуправлению во вторник, 11 июня.

Звание «Почетный гражданин Тюменской области» получат действующий председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских, экс-президент телерадиокомпании «Регион-Тюмень» Анатолий Омельчук и генеральный директор ООО «Агрофирма КРИММ» Геннадий Рязанов. Награждение пройдет на пленарном заседании облдумы 20 июня.

Отметим, что для Анатолия Сушинских это звание станет подарком перед уходом на пенсию. Срок его полномочий истекает в 2019 году. 4 февраля Сушинских заявил, что станет уйдет на пенсию в июле. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предлагал Сушинских остаться на посту еще на один срок, но тюменский судья отказался. Преемником Анатолия Сушинских, возглавлявшего тюменское правосудие с 2007 года, вероятнее всего, станет его заместитель Вячеслав Антропов.

Основанием для присвоения звания являются «выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности по защите прав человека, укреплению мира и согласия в области» и «большой личный вклад, получивший широкое признание жителей области, в политическую, экономическую, научно-исследовательскую, социально-экономическую, благотворительную и иную деятельность, способствующую всестороннему развитию области». Первым почетным гражданином Тюменской области стал в 2005 году нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, что лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Тюменской области», получают из бюджет единовременную денежную премию в размере 100 тысяч рублей.

Тюмень,, служба информации

Тюмень,. Другие новости 11.06.19

В типографии тюменских властей работают силовики. / В правительстве Зауралья назвали фейком «заявление» Шумкова об объединении с Тюменью. / Чтобы вернуть мужа, тоболячка обвинила его в краже шубы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»