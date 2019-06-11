В Тюмени готовятся к приезду президента республики

Президент Татарстана Рустам Минниханов приедет с рабочим визитом в Тюмень во вторник, 18 июня. В Тюмени Минниханов встретится с губернатором Александром Моором, проведет большую встречу с татарскими общественниками и обсудит вопросы, связанные с инвестиционной политикой и «СИБУРом», рассказал источник агентства «Новый День» в национально-культурной автономии татар Тюменской области.

В пресс-службе губернатора Тюменской области подтвердили, что визит делегации Республики Татарстан во главе с президентом Рустамом Миннихановым запланирован на 18 июня. Точная программа визита пока уточняется, но известно, что Минниханов пробудет в Тюмени один день, и визит ограничится только столицей региона, в Тобольск, на промышленную площадку «СИБУРа», президент Татарстана не поедет. Цель визита – обмен опытом и налаживание сотрудничества между двумя регионами.

В Тюмени Рустам Минниханов встретится с губернатором Александром Моором, посетит некоторые промышленные предприятия и социальные учреждения. Программа еще не утверждена и в нее еще во вторник, 11 июня, вносились корректировки, добавили в пресс-службе.

Тюмень, служба информации

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