В Тюменской области браконьер наловил осетров на миллион рублей (ФОТО)

Сотрудники уватской полиции задержали 33-летнего жителя Тюменской области за незаконный лов «краснокнижного» осетра. Мужчина ловил ценную рыбу сетями без разрешения. Рыбу он поймал в первой декаде июня 2019 года.

При задержании в моторной лодке браконьера полицейские обнаружили девять рыбин осетровых пород. Они были изъяты, как и самодельные рыболовные снасти. По оценке экспертов, рыбак своими действиями причинил ущерб на сумму более 950 тыс. рублей.

Сейчас за незаконный лов рыбы, занесенной в Красную книгу РФ, (ст 258.1 УК РФ) браконьеру грозит до трех лет лишения свободы.

Уват, служба информации

Уват. Другие новости 11.06.19

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