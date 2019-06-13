ГАИ проверит мотоблогера, который в Тюмени снимал видео на скорости 250 км в час

ГИБДД проводит проверку по факту публикации в Сети видео тюменского мотоблогера, устроившего в городе гонки на скорости более 250 км/ч. «Мы в любом случае изучаем видео, будет решаться вопрос о привлечении водителя к административной ответственности», – сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Тюменской области в четверг, 13 июня 2019 года.

На опубликованном на портале TyumenTimes видео мотоциклист нарушает ПДД. Он пересекает двойную сплошную и выезжает на «встречку» на улице Республики в районе гостиницы «Восток», затем разгоняется «где-то в районе Патрушево» до 253 км/ч. «Тюменский мотоблогер Мирослав продолжает радовать нас своими ютьюб-зарисовками», – говорится в подписи к видео.

Более короткая версия ролика, без разгона мотоцикла до 253 км/ч, размещена на ютьюб-канале «Мирослав Продан». Называется видеозапись «Тюмень, ул.Республики, Range Rover хотел погоняться». Стоит отметить, что на видео не видны номера мотоцикла и собственно его водитель.

Напомним, в январе в Тюмени были задержаны блогеры, имитировавшие похищение девушки. На место прибыли полицейские патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа. Как выяснилось, 19-летний молодой человек имитировал преступление, решив проверить реакцию тюменцев. Участники инсценировки были привлечены к ответственности за мелкое хулиганство.

26 января тюменская полиция задержала молодых людей и девушку, которые сняли на видео поездку по центральным улицам Тюмени со страйкбольными автоматами. Их тоже привлекли к ответственности за «мелкое хулиганство».

В ноябре 2018 года два жителя Тюмени решили разыграть полицию и проверить, как быстро она приедет на вызов. Молодые люди инсценировали похищение девушки на одной из остановок транспорта по ул. Ленина. «Жертву» затолкали в багажник и увезли. Примечательно, что никто из людей, стоявших на остановке, не попытался ее спасти, но водитель автобуса позвонил в полицию. Хулиганы получили тысячу рублей штрафа и 14 суток административного ареста.

В феврале 2019 года начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов на встрече с журналистами и блогерами назвал авторов постановок хулиганами. Генерал Алтынов сравнил их старухой Шапокляк, которая считала, что «хорошими делами прославиться нельзя».

Тюмень, служба информации

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