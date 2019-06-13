Глава тюменского здравоохранения разбогатела и приобрела земли

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова заработала в 2018 году 7,8 млн руб. Это на 2,2 млн руб больше, чем годом ранее, следует из декларации о доходах, размещенной на сайте депздрава.

Также за год директор департамента приобрела земельный участок площадью 2692 кв м. Сейчас в собственности Инны Куликовой – участки земли в 15 и 27 «соток», дом площадью 330 кв м. Автомобилем директор департамента не владеет.

Заместитель Инны Куликовой, Наталья Логинова получила в прошлом году доход больше, чем у начальницы – 11 млн руб. Однако, большая часть этих денег – 7,7 млн руб, были получены от продажи имущества. Таким образом, заработала замдиректора департамента 3,3 млн руб. В собственности чиновницы – 10 «соток» земли и дом в 180 кв м.

Супруг госпожи Логиновой заработал за 2018 год 1,9 млн руб, он владеет половиной квартиры в 47 кв м и гаражом. Ездит муж замдиректора департамента на «Toyota CR-V».

Самой богатой из руководителей учреждений здравоохранения по итогам 2018 года оказалась директор «Научно-практического медицинского центра» (по совместительству – ректор Тюменского государственного медицинского университета) Ирина Медведева. Ее доход в 2018 году составил 6,6 млн рублей.

Несколько меньше удалось заработать главврачу «многопрофильного клинического медицинского центра «Медицинский город» Андрею Кудрякову – 5,8 млн руб. На третьем месте по доходам – директор «Медицинского информационно-аналитического центра» («МИАЦ») Андрей Ивашинников. Он заработал 5,6 млн руб.

Главврач «Перинатального центра» Ирина Кукарская показала доход за 2018 год в размере 5,5 млн руб. Наконец, главный врач «Областной клинической психиатрической больницы» Евгений Родяшин задекларировал 4,2 милн рублей годового дохода.

Тюмень, служба информации

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