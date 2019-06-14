Доставленную на «скорой» тюменку искусали клопы в больнице (ФОТО)

Тюменка пожаловалась на клопов в больнице Водников в Тюмени. Фото и видео горожанка разместила в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «Вконтакте».

«Здравствуйте, лежу в больнице Водников в терапевтическом отделении и здесь клопы, которые, как видно на фото меня покусали, а я только вчера поступила по «скорой»», – написала тюменка.

На приложенных фотографиях видны крупные следы возможных укусов на коже автора поста. На видео видно, как какое-то насекомое ползет по стене. Автор сообщения уверяет, что видео снято в больнице.

Пациентка на условиях анонимности сообщила «Новому Дню», что поступила в больницу Водников на «скорой» 12 июня 2019 года. «Сегодня ночью меня просто заели клопы, всю ночь я бегала к персоналу и говорила об этом, чтобы меня перевели в другую палату, но получила отказ», – сообщила девушка. По ее словам, утром заведующая отделением сказала, что пациентка «сама натаскала» клопов. В итоге пациентка подписала отказ от госпитализации и уехала домой.

Сообщение в соцсетях набрало 150 комментариев. Участники группы рекомендуют автору сообщения обратиться к главврачу больницы и в санэпидемстанцию. Одна из авторов комментариев написала, что о больнице Водников давно поступает негативная информация. «Так о том, что в Водников клопы, давно уже говорят. Она считается самой поганой больницей, и про лечащий персонал хороших отзывов нет», – написала тюменка.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области «Новому Дню» сообщили, что больница Водников не относится к ведению облздрава.

В самом учреждении (официальное название – Тюменская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России) «Новому Дню» сообщили, что жалоба пациентки к ним поступила через областной департамент здравоохранения, и отвечать по этой жалобе больница будет только чиновникам. Соединить корреспондента с главным врачом в приемной отказались, сообщив, что руководителя нет на месте, а с понедельника он уходит в отпуск на месяц. Начальника медицинской части также не оказалось на месте. Агентству предложили перезвонить в понедельник, когда начмед окажется доступен.

Тюмень, служба информации

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