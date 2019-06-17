В Тюменской области назначен новый силовик

Анатолий Орлов назначен тюменским транспортным прокурором Уральской транспортной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Младший советник юстиции Анатолий Орлов был назначен на должность руководителя тюменской транспортной прокуратуры на пять лет приказом генпрокурора Юрия Чайки в пятницу, 14 июня. С декабря 2012 года Орлов был заместителем тюменского транспортного прокурора и до последнего времени исполнял его обязанности.

Орлов – выпускник ТюмГУ, служил в органах прокуратуры с 2009 года. Был помощником тюменского транспортного прокурора Уральской транспортной прокуратуры. Награжден грамотой генпрокурора РФ.

Тюмень, служба информации

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