Под Тобольском два человека сгорели после ДТП с большегрузом

Двое мужчин сгорели в результате ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск на подъезде к Тобольску. Легковой «Шевроле» в ночь на 19 июня столкнулся с большегрузом «Вольво» и взорвался, сообщают пользователи группы «ЧС Тюмень» «Вконтакте».

«Это было ужасно и не могли помочь ничем», – написал один из очевидцев ДТП. По данным ГУ МЧС по Тюменской области, ДТП произошло на 230 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Сообщение об аварии поступило на пульт оперативного дежурного в 00:03 часа ночи с 18 на 19 июня. На место выехали две единицы техники и шестеро пожарных, которые и потушили горящий автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, вызов в «скорую помощь» города Тобольска поступил в 00:08, бригада прибыла на место через 6 минут. Двое пассажиров легкового автомобиля были уже мертвы, медикам оставалось лишь констатировать смерть двух пострадавших. Водитель грузовика получил легкие травмы, госпитализация ему не потребовалась. Мужчине была оказана необходимая помощь, после чего его отправили лечиться дома.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 19.06.19

Баню, которую хотел снести Моор, могут взять под охрану как памятник архитектуры. / Ямал вводит в «Корпорацию развития» известного полицейского. / ВТБ докупил акций «Запсибкомбанка» на миллиарды рублей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»