В Тюмени мужчину похитили прямо у торгового центра (ВИДЕО)

Трое мужчин похитили тюменца 1994 года рождения на территории одного из торговых центров. Злоумышленники отпустили пленника, когда он согласился расстаться с 650 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. ЧП произошло в апреле 2019 года.

По версии правоохранительных органов, 1 апреля 2019 года на территории торгового центра «Солнечный» 25-летнего тюменца похитили трое неизвестных ему мужчин. Они силой удерживали похищенного в автомобиле три с половиной часа, угрожая насилием и требуя 650 тыс. рублей за его свободу. Когда потерпевший согласился на условия похитителей, они высадили его из машины на улице Восстания в Тюмени.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы через неделю после происшествия, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. К этому моменту похитители успели уехать из Тюменской области. Полицейским удалось задержать всех троих похитителей возраста 21-24 года, когда преступники возвращались назад в родной регион. Последний из похитителей был задержан на прошлой неделе. Один из задержанных оказался дважды судимым за кражи.

Сейчас похитители находятся в СИЗО. Им предъявлено обвинение в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия из корыстных побуждений. Максимальное наказание по данной статье составляет 12 лет лишения свободы.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 19.06.19

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