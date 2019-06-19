Рабочим не платят зарплату на мегастройке СИБУРа в Тобольске

Тобольский межрайонный прокурор Валерий Пушкарев обнаружил многочисленные задержки зарплаты работникам компаний, которые строят завод «Запсибнефтехим» в Тобольске. С начала года от рабочих в тобольскую межрайонную прокуратуру поступило более 60 жалоб на задержки зарплаты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

На проблемы с выплатами в 2019 году пожаловались рабочие «Нефтегазмонтажавтоматика» (НГМА), «УПС», «Траст Групп», «СМ Строй». Работники обратились с заявлениями в прокуратуру. Пушкарев обещал: «При наличии оснований прокуратура примет весь комплекс мер реагирования в отношении данных организаций».

Всего за 2019 год в тобольскую межрайонную прокуратуру было более 60 обращений по поводу нарушений сроков выплаты зарплат. За 2018 год таких обращений было 300, из них 74 были удовлетворены. В отношении руководителя подрядчика «Западно-Сибирская Монтажная Компания» было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты. Виновный получил судебный штраф в 80 тыс. рублей, а долги по зарплате были погашены.

Руководитель рабочей группы по вопросам соблюдения трудового законодательства на Тобольских предприятиях СИБУРа («Запсибнефтехим» – крупнейшее нефтехимическое предприятие компании – ред.) Максим Кудрявцев сообщил, что только в 2019 году от рабочих подрядчиков и субподрядчиков было расмотрено 967 обращений по вопросам невыплаты зарплаты, сотрудникам было выплачено 17 млн рублей. В 2018 году таких обращений рассмотрели 2154, сотрудники получили более 66 млн рублей.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области сообщили: причины невыплат в том, что некоторые подрядные организации не проводят расчет с работниками после получения оплаты от компании СИБУР. В других случаях подрядчики вообще используют рабочую силу без оформления документов и отказываются платить по окончании работ.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 19.06.19

В Тюмени мужчину похитили прямо у торгового центра (ВИДЕО). / «Корпорация развития» посчитала миллиарды убытков и заплатила страховщикам за ошибки руководства. / Силовики накрыли ячейку финансистов ИГ: обыски прошли в Москве, ХМАО и еще пяти регионах. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»