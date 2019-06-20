Тюменского предпринимателя обвиняют в том, что ребенок сломал руку на батуте

В Заводоуковске в отношении владельца батута возбудили уголовное дело из-за того, что ребенок сломал на аттракционе руку. ЧП произошло 9 июня 2019 года.

Предпринимателя подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК).

«Днем недалеко от торгового центра во время прыжков на игровом батуте шестилетний мальчик сломал руку. Следователи полагают, что травмирование ребенка произошло в результате несоблюдения индивидуальным предпринимателем правил эксплуатации надувного оборудования», – говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по Тюменской области.

Заводоуковск, служба информации

Заводоуковск. Другие новости 20.06.19

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