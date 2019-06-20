Полпред президента в УрФО станцевал и посвистел на форуме в Тюмени

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов совместно с губернатором Александром Моором открыл в Тюмени молодежный форум «Утро». Полпред успел станцевать и спеть под музыку группы «Чайф» и посвистеть со сцены специально для ребят, приехавших с Ямала.

Молодежный форум «Утро» открылся в Тюмени, на территории Президентского кадетского училища, в четверг, 20 июня. Открывали его полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Тюменской области Александр Моор. Всего на форум, который продлится с 20 по 30 июня (в две смены), приедут 1200 юношей и девушек со всего УрФО. Сам форум посвящен теме «креативного капитала», среди тем, о которых будут говорить молодые люди – экология, цифровизация и даже международные отношения.

Николай Цуканов в компании хозяина форума Александра Моора обошел все стенды, представляющие регионы УрФО. Полпредство, наряду с правительствами регионов УрФО, является учредителем форума, но для Цуканова это было первое «Утро» в качестве полпреда президента в УрФО.

Перед открытием форума челябинская команда разучивала танец на сцене под песню со словами: «Ветер на восток, восток, возьми себе Челябинска кусок».

Прогуливаясь по территории кадетского училища, Цуканов назвал его примером грамотного обустройства.

Губернатор Александр Моор (справа) рассказывал гостю о фестивале и перспективах его участников.

На стенде Свердловской области Николай Цуканов спел и потанцевал под песню «Внеплановый концерт» группы «Чайф».

На стенде Тюменской области Цуканову рассказали об инновационных проектах, но самого полпреда больше интересовало – был ли экономический эффект от реализации хотя бы одного из них.

Ямальские участники форума посадили Цуканова в импровизированный поезд, где были стаканы с подстаканниками и чайный сервиз, но не было чая.

Югра встретила полпреда «кладезем югорских затей» и рассказом про стерхов с герба Ханты-Мансийска.

На входе в павильон: «Я люблю Тюменскую область» Регион-хозяин единственный имел две экспозиции.

Полпред особо отметил прирост населения в Тюменской области.

На стенде Тюменской области Николай Цуканов пролетел над набережной Тюмени. Правда, только в 3Д очках.

Николаю Цуканову и Александру Моору на сцене устроили блиц-опрос. Одним из вопросов был: Какой рецепт хорошего утра? Цуканов ответил, что счастье – это когда просыпаешься утром, а рядом спит твой маленький сын. Александр Моор сказал, что рецепт – «спорт и овсянка».

Полпред со сцены старался, по возможности, «раскачать» зрителей. Когда ребята с Ямала недостаточно громко отреагировали на обращение Цуканова, полпред прямо со сцены громко засвистел.

Отметим, что Николай Цуканов во время визита на форум «Утро» высказался по двум важным для регионов УрФО темам – проверкам в «Корпорации развития» и будущему третьей ветки екатеринбургского метро.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 20.06.19

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