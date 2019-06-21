В Ишиме пенсионерка отсудила у коммунальщиков 120 тыс. за гололед

В Ишиме пенсионерка с помощью прокуратуры отсудила у МУП «Спецавтохозяйство» 120 тыс. рублей за сломанную руку. Травму пенсионерка получила, упав на автобусной остановке.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, вечером 19 февраля 2019 года в Ишиме женщина вышла из автобуса №1 на остановке «Врачей Калининых» по улице Гагарина. В результате гололеда на остановке пенсионерка упала и получила перелом левого плеча.

Договор на выполнение работ по устранению гололеда в городе был заключен с МУП «Спецавтохозяйство». В марте пожилая женщина обратилась в прокуратуру за помощью, чтобы взыскать с муниципального учреждения ущерб. Надзорное ведомство обратилось в городской суд с соответствующим иском.

Представители МУП «Спецавтохозяйство» вину так и не признали. Тем не менее, 20 июня Ишимский городской суд взыскал с коммунальщиком в пользу пострадавшей женщины 120 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 20.06.19

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