«Сибур» запретит своим сотрудникам в Тобольске ездить на личных машинах и такси

В «Сибуре» запретят сотрудникам пользоваться собственными автомобилями и такси, чтобы доехать до работы. Работникам ООО «Сибур Тобольск» и ООО «Запсибнефтехим» полгода придется ездить на работу и с работы только на служебном и общественном транспорте, сообщил источник на предприятии.

Согласно приказу директора ООО «Сибур Тобольск» Игоря Климова (документ есть в распоряжении редакции), с 1 июля по 31 декабря 2019 года сотрудникам ООО «Сибур Тобольск» запрещается ездить на работу и с работы на личных авто и такси. Вместо этого работникам предлагается «использовать только служебный и пассажирский транспорт в соответствии с утвержденными графиками и маршрутами движения». Цель – «обеспечение бесперебойного движения транспортных средств по доставке персонала к месту работы и с места работы».

При этом руководителям структурных подразделений нефтехимического гиганта приказано применять меры дисциплинарного взыскания к тем, кто опоздает на работу из-за того, что приехал на такси или своем автомобиле.

Как пояснили в пресс-службе «Сибур Тобольск», о таком приказе в компании не слышали. «Я сотрудник «Сибура», мне ничего не предписывали, – сказала начальник управления корпоративных коммуникаций ООО «СИБУР Тобольск» Любовь Мельникова. – Планируется ремонт путепровода, но окончательное решение по тому, как мы будем справляться с пробками, еще не принято. Поэтому никаких предписаний быть не может». От более подробных комментариев в пресс-службе отказались, предложив направить официальный запрос информации.

Напомним, «Сибур» возводит в Тобольске крупнейшее нефтехимическое предприятие «Запсибнефтехим», являющееся главным инвестиционным проектом в портфеле правительства Тюменской области.

Тобольск, служба информации

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