Экс-губернатор Тюменской области обнял депутатов в День памяти и скорби (ФОТО)

Экс-губернатор Тюменской области, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев вместе с действующим губернатором Александром Моором возложил цветы к Вечному огню в Тюмени в День памяти и скорби 22 июня. После церемонии бывший губернатор фотографировался с тюменцами и обнимался с депутатами областной думы.

В субботу, 22 июня, Владимир Якушев, Александр Моор, спикер облдумы Сергей Корепанов, его первый зам Андрей Артюхов, глава Тюмени Руслан Кухарук, спикер городской думы Евгений Заболотный и другие представители областных властей и общественности возложили цветы к монументу Вечного огня в Тюмени. До этого они побывали на Площади Памяти, где, кроме возложения цветов, собрали несколько горстей земли для общенационального проекта «Горсть памяти».

После торжественной церемонии у Вечного огня Владимир Якушев пообщался с представителями тюменской элиты. Якушев обнялся, как после долгой разлуки, с депутатами областной и городской думы и уходящим в отставку с 1 июля председателем Тюменского областного суда Анатолием Сушинских. Депутат Альбина Селезнева, приветствуя Якушева, даже поклонилась ему. С Сушинских бывший губернатор говорил особенно долго и пожал ему напоследок руку.

Владимир Якушев фотографировался со всеми желающими. Иногда вместе с ним позировал начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов.

Как рассказали в пресс-службе губернатора Тюменской области, 22 июня у Владимира Якушева достаточно плотная рабочая повестка. Вместе с представителями межправительственного совета Якушев посетил ряд строительных объектов Тюмени, в том числе показал гостям комплексное освоением территорий в новых жилищных комплексах компании ТДСК. Днем ранее в Тюмени прошло тридцать девятое заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ. Отметим, что представители межправительственного совета из Казахстана, Беларуси, Армении и Таджикистана также приняли участие в возложении цветов к Вечному огню.

Тюмень, служба информации

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