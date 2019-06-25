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Вторник, 25 июня 2019, 09:37 мск

Новости Тюмень

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Жители Тюмени попросили мэра Кухарука убрать из города надувные батуты

Фото Pixabay

Жители Тюмени пожаловались мэру Руслану Кухаруку на надувные батуты в парке «Затюменский». В ходе личного приема у главы города, 24 июня, тюменцы попросили принять меры по пресечению несанкционированной торговли и самовольной установки батутов. «Аттракционы небезопасные. Их устанавливают на газонах, на детской площадке, конструкции портят благоустройство нового парка», – пояснили визитеры.

Кухарук отметил, что такие обращения поступают довольно часто, граждане также говорят о стихийной торговле на этой территории.

Руководитель управы Калининского административного округа Владимир Кильтау сказал, что каждый день специалисты бывают на объектах, фиксируют нарушения, выписывают штрафы, происходит эвакуация оборудования и изъятие продукции. Однако после оплаты штрафа владельцы снова возвращаются в парк.

Кильтау подтвердил, что все батуты размещаются незаконно, и, чтобы избежать наказания, в роли контролеров работают подростки.

«В ходе мероприятий по пресечению несанкционированной торговли и самовольной установки надувных батутов в парке «Затюменский» специалистами департамента потребительского рынка с начала сезона 2019 года составлено 4 протокола об административных правонарушениях, из них два – за несанкционированную торговлю, два – за самовольное размещение надувного батута», – отчитался чиновник.

В настоящее время вопрос взят на дополнительный контроль прокурором города.

Тюмень, служба информации

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