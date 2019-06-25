Из городского парка Тюмени выселили трех белок (ФОТО)

Три тюменские белки из сквера Немцова теперь будут жить в зоопарке, расположенном в сосновом бору на 27-м км Ялуторовского тракта. Переселение прошло сегодня утром, – сообщает пресс-служба администрации Тюмени. Специалисты подрядной организации «ТОДЭП», которые все эти годы опекали зверьков, посадили их в переносные клетки, насыпали в дорогу фундука и перевезли на новое место жительства.

В сквере им. Немцова животные жили с 2011 года. Однако их существование нельзя было назвать комфортным. Сердобольные горожане иногда перекармливали белок до обмороков, так что животным требовалась экстренная ветеринарная помощь. В последнее время белок атаковали мыши, облюбовавшие беличью столовую.

Теперь вдали от городских улиц у белок, возможно, начнется другая жизнь. Трех самцов подселят к другой беличьей семье, в которой живут еще и бурундуки. Клетку в сквере Немцова разберут, благоустройство восстановят, а просторный вольер планируют доставить в зоопарк.

Тюмень, служба информации

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