На Тюмень надвигаются ливни, грозы и сильный ветер

На Тюменскую область надвигается непогода. В период с 25 по 27 июня ожидаются гроза и сильный ветер.

По сообщению ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», на юге Тюменской области будет облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы, возможен град, ветер порывы до 21 м/.

Специалисты ФКУ «Уралуправтодор» выступили с обращением к автовладельцам и попросили их быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Тюмень, служба информации

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