Врачи вырезали у тюменца уникальную гигантскую опухоль

Тюменские хирурги спасли жизнь пациенту с гигантской злокачественной опухолью в животе. Новообразование брюшной полости имело вес 15 кг и проросло в соседние органы.

С «одной из наиболее крупных и тяжелых опухолей» за практику тюменской онкологии столкнулись врачи «Медицинского города». К медикам обратился пациент с гигантской липосаркомой брюшной полости и забрюшинного пространства. Вес двух огромных узлов злокачественного новообразования составлял 15 кг. Опухоль занимала практически всю брюшную полость и проросла в соседние органы – кишечник, желудок, селезенку, поджелудочную железу и левый надпочечник.

При этом пациент даже не подозревал, что у него рак. Мужчина считал, что просто набрал лишний вес – к моменту госпитализации он весил 140 кг. К врачам тюменец обратился лишь потому, что ему стало тяжело вести свой обычный образ жизни.

Операция длилась 10 часов, ее проводили три хирурга. Врачам пришлось выполнить реконструкцию внутренних органов. Сейчас пациент поправился и похудел. Как сообщили в пресс-службе «Медицинского города», химиотерапия ему не требуется, так как этот вид опухоли не дает метастаз.

Тюмень, служба информации

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